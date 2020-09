MotoGP, 2020, Misano: Stefan Bradl fora do Grande Prémio de Emilia Romagna

O alemão vai procurar descansar o braço direito e esperar pelo Grande Prémio da Catalunha no próximo fim de semana.

Depois de já termos salientando as dificuldades recentes da Honda, estas vão piorar ainda mais , pois Stefan Bradl, da Honda Repsol, vai mesmo falhar o resto do Grande Prémio da Emilia Romagna, devido a continuados problemas com o braço direito, dificultando a sua capacidade de andar de forma segura e consistente.

O alemão junta-se a Cal Crutchlow, da Honda LCR Castrol, e, o homem que veio substituir, Marc Márquez na lista de pilotos Honda lesionados, enquanto Alex Márquez faz o melhor que pode sozinho e as aflições da Honda continuam em 2020.

O antigo campeão do mundo de Moto2 tentou andar no TL1, terminando a sessão a 1,3 segundos do líder Fabio Quartararo da Yamaha Petronas SRT, mas depois de falar com a HRC, decidiu que o melhor era ficar de fora este fim de semana. Vai agora descansar com a intenção de regressar ao Grande Prémio da Catalunha no próximo fim de semana.

Stefan Bradl: “Infelizmente, ainda estou com problemas com o braço direito e não consigo andar de forma segura e consistente. Falei com o meu médico e fizemos uma pequena operação para limpar o nervo antes deste fim de semana, mas quando abriram o braço, viram que a situação era mais complicada do que pensavam.”

“Vim para Misano com a intenção de correr porque o meu médico disse-me que não fazia mal correr. Mas nesta situação, não sinto que possa pilotar em segurança durante toda uma corrida, por isso, juntamente com a HRC decidimos aproveitar o resto da semana para recuperar antes de Barcelona.”