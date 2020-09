MotoGP, 2020, Misano: Rossi, batido pelos próprios alunos, graceja

Valentino Rossi comentou com típico bom humor o resultado do fim-de-semana que o viu acabar atrás dos seus próprios pupilos Morbidelli e Bagnaia da VR46 Academy

“Por um lado, claro que tenho imenso orgulho, sempre, dos meus pilotos, é qualquer coisa de muito especial…

A vitória do Franky, o resultado do Bagnaia, e claro, do meu irmão Luca e do “Bez” que venceram com 1-2 nas motos dois, é não só espetacular, mas uma coisa inesperada….

Mas sinceramente, na corrida, quando ia atrás do Franco e o Pecco me ultrapassou , cheguei a pensar que talvez isto de criar a VR46 Academy não tenha sido assim tão boa ideia afinal, porque eles próprios agora me estão a bater!

Mas por outro lado, estamos sempre muito, muito, muito orgulhosos dos nossos pilotos e dos resultados deles!”