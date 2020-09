MotoGP, 2020, Misano: Ramón Forcada celebrou 500 Grandes Prémios

Ramon Forcada é um nome incontornável no Paddock, depois de, como ele próprio diz, ter conseguido vitórias e títulos com cinco pilotos ao longo dos seus 28 anos na MotoGP

Agora ao lado de Frankie Morbidelli, Ramón já trabalhou com Crivillé, Aspar, Checa, Puig, Xaus, Kocinsky, Barros, Ukawa, Stoner, Lorenzo, depois de fazer parte da equipa técnica do famoso engenheiro J.J. Cobas, inventor do quadro em viga de alumínio.

O mecânico de Moiá celebrou em Misano 500 Grandes Prémios, ocasião que a Yamaha Petronas não deixou escapar, com um bolo comemorativo entregue em mão pelo próprio Morbidelli…

O espanhol diz que não saberia o que mais fazer se não estivesse no paddock e que tem sido uma viagem incrível, adaptando-se aos caracteres dos diferentes pilotos de diferentes nacionalidades, com que trabalhou ao longo dos anos!