MotoGP, 2020, Misano: Q2 dá pole a Viñales perante volta cancelada de Bagnaia

Francesco Bagnaia foi o primeiro líder da sessão 2 de qualificação e continuou a empilhar volta rápida sobre volta rápida perante a ameaça de Quartararo, Binder e Viñales nos primeiros minutos.

Entretanto, Rossi ascendia na classificação, com Miller e Dovizioso a fazer o melhor do seu tempo na Q1 para também andarem nos primeiros lugares. Minutos depois, Valentino Rossi chegava a segundo, mas foi de curta duração, porquê Bagnaia vinha para a frente, seguido poucos minutos depois de Viñales com 1:31.2 nos últimos segundos..

Com a bandeira já a ser mostrada Binder parecia pronto a saltar para o terceiro lugar e uma fila da frente, mas Quartararo impôs-se

Bagnaia vinha numa volta rápida que suplantaria todos, mas ao pisar a linha verde essa volta não contou e seria mesmo Maverick Viñales a fazer a pole com 1:31.077, deixando Miller a 76 milésimas na primeira fila partilhada com Quartararo em terceiro…

MotoGP, Q2, Top 10