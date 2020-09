MotoGP, 2020, Misano: Oliveira falha Qualificação em Q1 liderada por Miller e Dovizioso

De repente, na Q1, as Ducati ganharam vida, com Miller, Dovizioso, Zarco e até Rabat, todos a aparecer nos primeiros lugares e Miguel Oliveira inicialmente bem qualificado em quarto.

No entanto, só primeiro ou segundo passaria Oliveira à Q2 a seguir, o seu objetivo dificultado pelo ataque a seguir de Zarco que colocou mais 1 moto à frente do português com Aleix Espargaró na Aprilia em sexto e Márquez sétimo na Honda Repsol, Rins em oitavo e até a segunda Aprilia de Bradley Smith (foto abaixo) aparecia no Top 10, aproveitando, claro, a ausência dos mais rápidos qualificados automaticamente.

MotoGP, Q1, Top 10