MotoGP, 2020, Misano: Espargaró liderou treinos de manhã, Oliveira 11º

Após a primeira prova de MotoGP de Misano, vem-se realizando esta terça-feira um dia de testes oficiais no circuito italiano.

A ação da pista foi dividida em duas sessões com a Sessão 1, realizada das 9h30 às 13h00, seguida de uma hora de almoço. O segundo treino acontece entre as 14:00 e as 18:00.

À conclusão do primeiro treino, durante a sessão matinal, Espargaró foi o mais rápido para a KTM com Bagnaia e Mir a colocarem três máquinas diferentes nos três primeiros lugares, o homem da Suzuki a relegar para quarto o seu próprio colega de equipa Rins nos últimos minutos e Dovizioso a vir de 8º para 5º à frente de Nakagami, a melhor Honda.

Miguel Oliveira ficou em 11º a 0,475 de Espargaró.

Com o desenvolvimento dos motores congelado para 2021, muitas equipas de fábrica estão a tentar atualizações de chassis e, no caso da Yamaha, de escape.

O vencedor da corrida de domingo, Franco Morbidelli, não participou devido a estar indisposto com uma ‘dor de estômago’.

O tempo da pole position do fim de semana passado foi de 1:31,411s (Viñales) e a volta mais rápida de 1:32,706 por Bagnaia já foi batida por Pol esta manhã.

A seleção de pneus é a mesma das corridas de Misano…

Treinos Misano, sessão matinal, Top 10