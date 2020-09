MotoGP, 2020, Misano: Duas quedas põem Oliveira em 16º no TL3 liderado por Bagnaia

Numerosas quedas atestaram da dureza do Treino Livre 3, com Jack Miller a inaugurar o marcador aos quatro minutos, seguido de Oliveira mal decorridos sete minutos da sessão quando se encontrava no Top 10.

A queda de Miller, rasgando completamente o seu fato ao ficar debaixo da Desmosedici da Pramac, deu o mote para o que havia de se revelar um treino implacável.

Joan Mir era então o primeiro líder da sessão, sobre Nakagami, seguidos de Zarco e Dovizioso, este a ostentar uma inscrição no seu fato que dizia “desempregado”, mais uma indireta à da Ducati, e Pol Espagaró, que a seguir caiu também aparatosamente da KTM Red Bull a quatro minutos do final, quando já Bagnaia liderava e Oliveira ainda aguentava o Top 10 .

O piloto da Ducati Pramac passou a fazer uma série de voltas espantosas, eclipsando o recorde do traçado por 0,284 milésimas com o seu melhor de 1:31 127 a ser recorde absoluto da pista, antes dele próprio cair, felizmente sem aparentemente agravar a lesão da perna, pois levantou-se logo a seguir, enquanto Oliveira tinha regressado à pista para subir ao top 10 outra vez, só para cair de novo acabando por descer para 16º e perdendo assim a qualificação automática…