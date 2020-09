MotoGP, 2020, Misano: Dovizioso em “recado” à Ducati

Ninguém pode acusar Andrea Dovizioso de não ter um humor mordaz.

O italiano da Ducati, que fez saber a todos no último Grande Prémio de San Marino que se considerava despedido da Ducatti e não havia mais para negociar, ostentou agora na traseira do seu fato os dizeres “desempregado” numa indireta clara à forma como acha que a marca de Bolonha o tratou nestas negociações ao mesmo tempo que vai liderando o mundial.

Isto quando, segundo Petrucci, o ambiente na box da marca de Borgo Panigale é pesado, pairando neste momento a incógnita sobre quem se juntará a Miller na equipa oficial, e quem permanacerá nas satélites Pramac e Avintia…

Além dos vários pilotos sobre contrato Ducati, Miller, Bagnaia e Zarco, fala-se de Martin, Bastianini e Marini das Moto2, sendo quase certo que Tito Rabat, o herdeiro do manto de Karel Abraham do lento do pelotão, também será posto à porta… Os contactos do pai do piloto, que tem uma joalharia em Andorra, trazem verba da Hublot à equipa Avintia, mas também Abraham financiava a formação com a AB Clarion e não serviu de nada na hora de rasgar o contrato…