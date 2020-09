MotoGP, 2020, Misano: Binder à frente, Espargaró 5º e Oliveira 7º, 3 KTM no Topo do TL2!

As MotoGP foram para a pista com Viñales aparentemente a testar o novo braço oscilante de carbono da Yamaha e o sol a brilhar em Misano. A sessão teve vários líderes, entre eles Rossi, Bagnaia, Espargaró e finalmente, Binder

Rossi foi o primeiro a atacar e a aparecer no topo das tabelas. Pol Espargaró teve uma queda sem consequências na curva 13, ao mesmo tempo Miguel Oliveira ascendia à segunda posição, mas entretanto Quartararo vinha para a frente uns minutos depois, quando Oliveira e Lecuona eram segundo e terceiro.

Mais 10 minutos decorridos, era Bagnaia à frente sobre Quartararo, Mir, Nakagami e Oliveira, todos a menos de um segundo.

Espargaró regressou à pista e foi para o Topo da tabela, sendo agora Zarco a cair na curva dois. Com um pneu traseiro macio, Espargaró fez um tempo de 1:31.699 e liderava, mas eis que a dois minutos do final, quando Viñales tentava colocar-se no topo mas só a subir para terceiro, é Binder o mais rápido, a vir para a frente com o tempo de 1:31.628 e Oliveira aparecia de novo na sétima posição, o que queria dizer que três das 4 KTM ficaram no top 7!

MotoGP, TL2, Top 10