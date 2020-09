MotoGP, 2020, Misano: Bagnaia impõe-se outra vez no TL4, Oliveira desce de 5º para 10º

Apesar de duas quedas no Treino Livre 3, Miguel Oliveira foi pronunciado apto após um exame no centro médico e voltou cheio de força no Treino Livre 4, que infelizmente já não conta para a qualificação, aparecendo na quinta posição a meio segundo da volta rápida de Bagnaia nos primeiros minutos.

O italiano da Pramac era seguido por Viñales, Quartararo, e Mir e mais atrás vinham Dovizioso, Espargaró, Morbidelli e Lecuona além de Aleix Espargaró na Aprilia a fechar ao Top 10.

Poucos minutos depois, o ritmo tinha aumentado e Oliveira ele já sétimo, mas mantendo o intervalo de tempo para o primeiro…

No fim do treino, Joan Mir tinha saltado para segundo na Suzuki, a 98 milésimas do tempo rápido de Bagnaia de 1:32.005, feito logo no início da sessão e Oliveira perante ataques de Binder Alex Márquez e do próprio colega de equipa Lecuona tinha baixado para 10º….

MotoGP, TL4, Top 10