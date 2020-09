MotoGP, 2020, Misano: Alex Márquez fez o melhor resultado até agora

O atual campeão do mundo de Moto2 reivindicou um 7º no GP da Emilia Romagna, batendo o líder do Campeonato Dovizioso no processo

Na ausência de Marc Márquez (Honda Repsol), Cal Crutchlow (Honda LCR Castrol) e do piloto de testes Stefan Bradl, as expectativas da HRC recaíram sobre os ombros de Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu) e do estreante de MotoGP Alex Márquez (Honda Repsol).

O atual campeão do mundo de Moto2, Alex Márquez, tem vindo lentamente a lidar com a complicada RC213V de 2020 ao longo do ano. Escusado será dizer que não é uma tarefa fácil, mas Márquez tem feito calmamente o seu trabalho para recolher alguns pontos louváveis numa temporada de 2020 que é provavelmente a mais competitiva que já vimos.

Antes do GP da Emilia Romagna, o irmão mais novo de Márquez obteve um melhor do 8º no GP da Andaluzia, na sua segunda corrida da classe rainha em condições extremamente exigentes. Foi então um melhor em Misano, ao terminar em 7º a partir do 17º lugar da grelha.

As posições ganhas que vimos no domingo mostram onde reside a força de Alex Márquez na sua campanha de estreia no MotoGP, no ritmo de corrida. Vencer o líder do Campeonato, Andrea Dovizioso (Ducati Team), numa pista em que o italiano já venceu, além de terminar a menos de um segundo da forma de Nakagami, é um grande elogio para o número 73 interiorizar e ganhar confiança. O próximo passo agora, é qualificar-se melhor.

Falando depois de alcançar o seu melhor resultado de sempre no MotoGP, o bicampeão mundial explicou como o teste de terça-feira em Misano foi vital. Ele e a equipa tinham dado pequenos passos durante o GP de San Marino, mas ter um dia inteiro para andar na Honda e experimentar coisas novas num ambiente sem pressão – algo que não se consegue durante um fim de semana de Grande Prémio – foi fundamental. E depois, mais passos em frente na sexta-feira e no sábado no GP da Emilia Romagna acabaram por levar Alex Márquez, que liderou o Warm Up matinal, a fazer um resultado fantástico no domingo à tarde.

“Depois do teste e do último domingo também fizemos algumas melhorias, mas especialmente depois do teste, foi o primeiro teste depois de toda a paragem para mim e a vantagem que especialmente a KTM e a Aprilia têm é que têm muitas voltas em testes“, começou por dizer o campeão do Mundo de Moto2 de 2019.

“Portanto, sim, foi o primeiro dia em que tivemos o teste para trabalhar sozinhos e sem pressão e tentar ser consistentes. Tínhamos coisas novas para experimentar que também ajudaram. Foi um teste muito bom, depois no fim de semana demos passos muito bons, ainda estamos a perder na qualificação, mas na corrida comecei bem, na primeira volta fui muito bom, agressivo, a tentar recuperar muitas posições.”

“Nessa altura, a minha escolha de pneus foi a certa, com o médio na traseira. Nas primeiras voltas, soube-me muito bem. Depois tentei manter o Dovi atrás porque ele estava sempre lá e a manter a pressão, fiz tudo bem. No final, tive um escorregão e o Nakagami ultrapassou-me, mas para além disto, o 7º não é uma posição realista porque houve muitas falhas. A posição, realisticamente, era um top 10, por isso, estou feliz com os passos dados. Temos de continuar a trabalhar e ansiosos por Montmeló.”