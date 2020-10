MotoGP, 2020: Marc Márquez já treina diariamente

O piloto multi-Campeão da Honda Repsol está determinado a regressar em forma

Marc Márquez está gradualmente a resumir o seu programa de treinos de condicionamento físico, para já com ênfase em poupar o braço direito fraturado, mas gradualmente a aumentar a cadência e variedade dos exercícios.

Ultimamente, colocou no Instagram fotos suas a treinar em bicicleta, sempre com uma proteção de carbono a reforçar o braço direito, e sabe-se que também tem feito corrida a pé, parecendo sempre animado nas mensagens publicadas, que são imediatamente comentadas por numerosos fãs em todo o mundo com mensagens de encorajamento ao seu regresso.