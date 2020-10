MotoGP, 2020, Le Mans: Viegas cumprimenta pilotos na grelha

O “nosso” Presidente da FIM Jorge Viegas continuar a marcar pontos ao aparecer na grelha a cumprimentar os pilotos, momentos antes da chuva começar a abater-se sobre o circuito de novo…

Depois de há dias o termos visto no Autódromo, onde confraternizou com os pilotos das 12 Horas do Estoril no Mundial de Endurance, desta vez com a excitação palpável momentos da formação da grelha para o Grande Prémio de França, com muitos fãs a torcerem por Fábio Quartararo, o presidente português da FIM dirigiu-se ao piloto favorito da multidão, e trocou um cumprimento amigável, que revela bem como Viegas é bem conhecido e estimado pelos pilotos, o que é praticamente inédito num presidente da FIM até aqui…

Gostámos de ver!