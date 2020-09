MotoGP, 2020, Le Mans: Ducati Pramac confirma Johann Zarco e Jorge Martín

Johann Zarco e Jorge Martín serão os dois pilotos da Ducati Pramac Racing Team no Mundial de MotoGP de 2021.

Depois da confirmação de hoje que Bagnaia estará na formação oficial da Ducati em 2021, o dominó das restantes equipas satélite Ducati está a definir-se e a primeira a anunciar a sua formação, que já era conhecida oficiosamente, foi a Pramac.

Paolo Campinoti, Diretor de Equipa Ducati Pramac Racing, afirmou encantado:

“Estamos felizes por termos chegado a um acordo com o Johann e o Jorge. Queremos dar continuidade a um projeto importante que nos está a dar grande satisfação. As qualidades desportivas e a mentalidade vencedora destes dois pilotos são extremamente bem conhecidas: as expectativas são, portanto, elevadas. Conhecemos bem o Johann e temos um sentimento muito positivo com ele: o mesmo será com o Jorge”.

Johann Zarco (nascido em Cannes, a 16 de Julho de 1990) é um piloto francês, bicampeão mundial de Moto2 em 2015 e 2016 e, entre atirar rivais ao chão, compete na Ducati Avintia e está atualmente na 15ª posição do Campeonato com 36 pontos.

Jorge Martín Almoguera (natural de Madrid, 29 de Janeiro de 1998) é um piloto espanhol, vencedor do Campeonato do Mundo de Moto3 em 2018.

2021 será a sua primeira temporada no Campeonato de MotoGP na classe rainha. estando ainda a lutar pelo título de Moto2 este ano.