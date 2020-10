MotoGP, 2020, Le Mans: Oliveira motivado para corrida “em casa” da KTM Red Bull Tech3

Depois do fracasso em Montmeló, com dificuldades na qualificação e uma rara queda em corrida, Miguel Oliveira quer voltar a atacar e ganhar mais pontos para adicionar ao seu total que o mantém 9º no campeonato.

O português diz: “Estou muito animado para ir correr a Le Mans. Claro que queremos dar a volta ao resultado de Barcelona e marcar pontos, o que é o mais importante. É a corrida em casa para a equipa, por isso estou ainda mais motivado para lhes dar um bom resultado, que acho que podemos alcançar. Estou muito interessado em voltar ao trabalho, vamos ter três corridas seguidas mais uma vez e pretendo terminar todas dentro dos pontos e dentro do nosso objetivo, que é o top 5.”

O estreante Iker Lecuona terminou em 14º lugar em Espanha, ganhando experiência valiosa, e acrescentou: “Acho que será melhor para mim em França. Logo se vê. Mas sinto-me confiante e mal posso esperar para estar de volta à minha equipa.”

Enquanto Lecuona tem uma semana de folga, Oliveira, tal como outros 14 estreantes no Grande Prémio no Algarve, participa em testes em Portimão esta quarta-feira. O objetivo é preparar o final da temporada em Portugal, em Novembro.