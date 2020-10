MotoGP, 2020, Le Mans: Oliveira extraordinário no TL3, segundo 0,130s atrás de Quartararo!

O primeiro treino com pista seca foi duro, produzindo muitas quedas assustadoras nos últimos minutos, mas uma série de voltas extraordinárias de Miguel Oliveira, que garantiram o segundo tempo da sessão ao Português!

O Treino Livre 3 de MotoGP, disputado no seco, foi uma sessão dura, que provocou uma série de quedas no final da sessão, quando os pilotos começaram a puxar para baixar tempos.

A liderança inicial foi de Morbidelli, seguido de Mir e Quartararo, com Miguel Oliveira atrás na 19ª posição à procura da melhor sensação.

Fábio Quartararo viria para a frente com um tempo de 1:32.319, que se manteria a melhor volta, mas a seis minutos do final do Miguel Oliveira aparece numa volta rápida, que o faz saltar para quinto, mas ao pisar o verde, a volta foi-lhe retirada e teve de a repetir.

Nos últimos quatro minutos, uma série de quedas vieram descobrir o perigo de puxar em motos que ainda não tinham tido uma sessão no pleno seco, com quedas a acontecer muito rapidamente: Primeiro foi Miller a ser cuspido da Ducati Pramac na curva 8, a seguir dizer Rossi aos três minutos e depois Mir, que aterrou a correr numa exibição de proeza atlética, e ainda Bradl nos últimos segundos, quando Miguel Oliveira saltava para segundo mesmo à bandeira também, sendo o mais rápido no primeiro sector e ficando a 130 milésimas de Quartararo!

MotoGP, TL3, Top 10