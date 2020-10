MotoGP, 2020, Le Mans: Oliveira comenta forte sexto em condições difíceis

Miguel Oliveira teve uma forte corrida em casa para a KTM Red Bull Tech3 no Grande Prémio de França, chegando até 5º sem cometer erros, antes de ser passado por Zarco à última hora.

Com nomes consagrados como Crutchlow ou Valentino Rossi a cair, este último logo na primeira volta, forçando Oliveira a evitar o caos,o português começou por recuar da 12ª para a 17ª posição sob a chuva de Le Mans.

Porém, Miguel atacou logo de seguida, e ganhando confiança na sua KTM RC16, recuperou rapidamente para a 13ª posição na segunda volta e iniciou a sua busca por glória a partir daí, passando rivais um atrás do outro.

A meio da corrida Oliveira era um dos pilotos a rodar mais rápido que os três da frente, chegando a colar-se ao grupo que liderava.

Depois de uma dura luta com Andrea Dovizioso pela quarta posição nas últimas voltas, o piloto da KTM Tech3 acabou por ser sexto, trazendo para casa 10 pontos importantes para o campeonato e passando na classificação Rins, um dos que não acabou. Infelizmente, o pódio de Pol Espargaró fez este vir detrás, portanto Miguel mantém o 9º no campeonato, e comentou, animado pela sua primeira corrida no molhado em MotoGP:”

“Foi uma boa corrida, o sexto lugar é um bom resultado para nós…

Tentei fazer uma boa gestão dos pneus e de tudo, mas nas últimas voltas tentei preparar uma ultrapassagem ao Dovi nas última curvas e acabei por esperar demais… o Zarco estava dois segundos e meio por volta mais rápido, e não consegui evitar que ele ultrapassasse… Mas no geral, mesmo assim foi uma boa corrida, senti-me forte e andei rápido, isso é o mais importante, sermos competitivos cada vez que saímos para a pista…”

No site da Tech3, o piloto acrescentou ainda:

“Tivemos uma corrida decente, apesar de muito longa, e ao mesmo tempo, temos de ver que foi a minha primeira corrida no molhado em MotoGP. É uma pena não ter conseguido terminar em quarto, porque acho que estava lá para nós, mas quinto lugar foi o nosso resultado hoje. Ainda há muitos pontos em jogo, faltam cinco corridas, temos ainda muita oportunidade para acabar na frente, por isso estamos focados no que ainda podemos fazer.”