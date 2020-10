MotoGP, 2020, Le Mans: Morbidelli lidera Warm Up, Oliveira prudente em 13º

O frio continuou a fazer das suas em Le Mans, no Warm Up das MotoGP, quando logo no início da sessão Maverick Viñales e logo a seguir Bradley Smith caíram das suas motos.

Viñales perdeu o controle na zona apertada de Chemin des Boeufs, ao mesmo tempo que Nakagami, Rossi e Dovizioso eram os homens à frente da sessão, e logo a seguir seria Bradley Smith a cair na sua Aprilia na Garage Vert.

A oito minutos do final, o líder da sessão era Morbidelli, seguido de Petrucci e Pol Espargaró, mas uns minutos depois, era Cal Crutchlow já o mais rápido, mostrando dar-se muito bem com o traçado na sua Honda.

Com Oliveira a andar pela 12ª posição na KTM Red Bull Tech3 à frente de Binder e Miller, o final da sessão ainda foi marcado pela queda de Alex Márquez e por um ataque aos tempos de Franco Morbidelli, que voltaria à frente com o tempo de 1:32.869 para liderar na Yamaha Petronas, enquanto Oliveira descia para 13º.