MotoGP, 2020, Le Mans: Miller liderava Treino Livre 1 a meio, Oliveira no Top 10

Com a pista ainda mais encharcada para o primeiro treino livre de MotoGP, Miller foi o primeiro líder da sessão e liderava de novo a meio

No início, era Miguel Oliveira a aparecer em quarto a seguir a Miller, Mir e Petrucci, mas cinco minutos depois era já Pol Espargaró a liderar sobre Dovizioso e Rins enquanto Miguel Oliveira tinha sido ultrapassado por Rossi, Bagnaia e Viñales para se sentar agora em sétimo.

Espargaró mantinha-se no comando com a KTM, com Bagnaia a saltar para terceiro com 10 minutos decorridos e à medida que a chuva abrandava os tempos baixavam também com Quartararo, Rins e Dovizioso a aparecerem com intermédios muito rápidos, que colocaram Dovizioso no topo da tabela um par de minutos mais tarde, com uma volta rápida de 1:46.221 na Ducati.

Oliveira, que tinha chegado a andar em 11º, estava de novo em sétimo, logo atrás de Alex Márquez, mas ia para a box de seguida.

Entretanto Dovizioso continuava à frente, melhorando o tempo para 1:45.78 e Miller vinha de quarto e saltava mesmo para a frente de seguida, melhorando numas centésimas o tempo de Dovizioso!