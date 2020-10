MotoGP, 2020, Le Mans: Miguel Oliveira do seu 12º: “Não foi bem a qualificação desejada!”

Depois do treino de qualificação, com um resultado obviamente aquém do esperado em vista da boa prestação de Oliveira nos livres, o piloto da KTM Tech3 falou do sucedido, mas continua otimista para amanhã

“Não foi bem a qualificação desejada, mas depois do problema que tivemos com o motor partido no Treino Livre 4, tive que começar de novo, tive que montar um novo pneu e na minha primeira volta o pneu ainda estava muito frio e caí…

Ainda consegui recuperar a moto e traze-la para a boxe, porque era a única mota que eu tinha para fazer a qualificação.

A equipa, com um grande esforço e sacrifício, conseguiu recuperar a moto a tempo, e depois foi um caso de ir para a Qualificação 2 recuperar de novo as boas sensações que tinha anteriormente…

De facto ainda consegui andar mais rápido do que tinha andado na sessão da manhã, mas não foi suficiente para subir na tabela dos tempos, e vou partir outra vez de quarta linha da grelha para amanhã…

Vai ser uma corrida dura, um pouco de sobrevivência… as condições vão ser difíceis para todos, mas estou confiante de que posso fazer um bom resultado amanhã!”