MotoGP, 2020, Le Mans: Dovizioso – “Quero redimir-me após a desilusão da última corrida”

A nona ronda da temporada 2020 do MotoGP começa amanhã no histórico Circuito Bugatti em Le Mans. Depois de Montmeló, onde um acidente na corrida o obrigou a retirar-se após apenas duas curvas, Andrea Dovizioso está determinado a redimir-se em França.

Na pista transalpina, o piloto de Forlì sempre terminou entre os cinco primeiros com a Ducati, alcançando o seu melhor resultado no ano passado, com um segundo lugar no pódio.

“Depois da frustrante corrida em Montmeló, foi definitivamente bom ter uma semana para recuperar não só fisicamente, mas também mentalmente”, afirma Andrea Dovizioso, atualmente quarto colocado no campeonato do mundo de MotoGP após oito provas, com 84 pontos acumulados.

“Estou ansioso por voltar à pista em Le Mans, por duas razões: em primeiro lugar, espero finalmente redimir-me após a desilusão da última corrida. Além disso, vamos correr numa pista da qual tenho boas recordações do ano passado”.

“Tento ver cada GP como uma nova oportunidade, confiante de que posso ser competitivo novamente. Em Le Mans, teremos de lidar com o clima incerto, um factor que certamente irá afectar muito o fim-de-semana. Em qualquer caso, estamos prontos para lutar até ao fim”.

Com Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci – que tem também excelentes recordações da pista francesa, onde terminou no pódio nas duas últimas edições do Grande Prémio – a Ducati ocupa a segunda posição na classificação geral dos fabricantes com 126 pontos.

A pista francesa, que está presente no calendário continuamente desde 2000, é conhecida graças à famosa corrida de automóveis das 24 Horas de Le Mans, que utiliza apenas uma pequena parte da pista em que o MotoGP compete. Depois de Sachsenring (Alemanha) e Valência (Espanha) Le Mans é o circuito mais curto do calendário e mesmo a sua recta, de apenas 450 metros, é uma das mais curtas do campeonato.

Informação do circuito

País: França

Nome: Circuito Bugatti

Melhor volta: Viñales (Yamaha), 1:32.309 (163,2 km/h) – 2017

Recorde do circuito: Zarco (KTM), 1:31.185 (165,2 km/h) – 2018

Velocidade máxima: Iannone (Ducati), 316,6 km/h – 2015

Extensão da pista: 4,185 km

Distância da corrida: 27 voltas (112,995 km)

Curvas: 14 (5 esquerda, 9 direita)

Resultados de 2019

Pódio da corrida: 1° Marc Márquez (Honda), 2° Dovizioso (Ducati), 3° Petrucci (Ducati)

Pole: Marc Márquez (Honda), 1:40.952 (149,2 km/h)

Volta mais rápida: Fabio Quartararo (Yamaha), 1:32.355 (163,1 km/h)