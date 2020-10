MotoGP, 2020, Le Mans: Davide Brivio fala da motivação da Suzuki

“O duplo pódio que alcançámos com os nossos pilotos na Catalunha foi fantástico…”

Davide Brivio, manager da formação da Suzuki Ecstar, acha-se na posição invejável de ter um piloto que nunca ganhou uma corrida a 8 pontos da liderança do Campeonato em segundo, e com dois jovens capazes de vencer, só pode esperar ainda melhor no final da época.

“O duplo pódio que alcançámos com os nossos pilotos na Catalunha foi fantástico para toda a equipa e uma boa recompensa pelo trabalho árduo de todos os envolvidos neste projeto. O Alex e o Joan estão confiantes de que estão num bom caminho com as suas motos, o que é positivo quando chegam a uma pista tão exigente como Le Mans.

A GSX-RR é uma moto equilibrada que também melhorou muito, vimos isso já em outras corridas onde no papel estávamos talvez à espera de lutar um pouco com dificuldades e no final pudemos lutar nas posições de topo.“

“Esperemos que Le Mans seja outro circuito semelhante, com um resultado positivo, embora tenhamos de ter em conta o clima, uma vez que normalmente desempenha um papel importante em França.”