MotoGP, 2020, Le Mans: Avaria de Miller devida à troca de moto

Jack Miller desistiu com uma avaria de um Grande Prémio de França que poderia ter dado um resultado excelente, e que aliás começou por liderar num trio de Ducati, mostrando bem que pelo menos um pódio teria estado ao seu alcance…

O piloto australiano da Pramac, e futuro piloto da Ducati Team em 2021, explicou assim o que aconteceu:

“Tivemos um problema com o motor, já no Warm Up tínhamos percebido e mudamos para a outra moto, que estava afinada para seco, para a corrida. Mas depois veio a chuva, houve uns atrasos na grelha e não tivemos tempo de mudar nada e tive que mudar de moto outra vez…

Tivemos um problema no motor, não sabemos o que aconteceu, vai ter que se mandar o motor para a fábrica outra vez…

O problema tinha começado na reta, quando pensei que podia ser uma coisa eletrónica…

Mudei o mapa, estava no mapa 3 para tentar poupar os pneus, e pensei que talvez fosse o controle de tração a cortar cedo demais à chuva e voltei a mudar o mapa, mas depois aconteceu o inevitável..

A moto morreu debaixo de mim, não há nada a fazer, é pena!”