MotoGP, 2020, Le Mans: A Aprilia, até quando o “patinho feio”?

A única vantagem de serem últimos é que só há um lugar para a Aprilia Gresini ir: para cima nos resultados!

A Aprilia Racing Team Gresini quer, mas poderá finalmente começar a subir nas tabelas?

Uma corrida à chuva, como parece provável acontecer, será mais um teste ácido para a fábrica de Noale, perante a ferocidade do motor V4 da RS GP, mas depois de Barcelona lhes dar mais dados, eles vão querer alguns pontos mais sólidos, como mínimo, à medida que continuam o seu avanço no pelotão.

Aleix Espargaró faz jus de brilhar nos treinos e por vezes nos arranques, só para desaparecer mais adiante nas corridas… Isto aponta firmemente para um problema de colocar a potencia no chão nas fases finais de uma prova, o que quer dizer que, com esse fator negativo eliminado se chover em Le Mans, poderemos ter de contar com ele no Top 5…

Já Bradley Smith, recrutado da equipa de testes para substituir o suspenso Iannone, tem ocasionalmente tido rasgos de genialidade e, como com todos os Britânicos, poderá ter de se contar com ele à chuva… se a RS GP não atrapalhar!