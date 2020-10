MotoGP, 2020, França: Viñales e Rossi acreditam estar poderosos em Le Mans

Após o dia de testes de quarta-feira no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, a equipa Yamaha Monster Energy viajou diretamente para França, onde se disputa este fim-de-semana a nona ronda do campeonato de MotoGP no circuito Le Mans Bugatti.

Maverick Viñales, terceiro na classificação do campeonato, prepara-se para as três provas em fins de semana consecutivos, começando no Grande Prémio de França, seguido pelas duas corridas em Aragão.

Sabendo que a pista de Le Mans geralmente é adequada para o caráter ágil da Yamaha YZR-M1, o objetivo do piloto número 12 para este fim de semana é fazer uma visita ao pódio francês, do qual guarda boas recordações. Em 2017, o espanhol garantiu uma vitória difícil em Le Mans, e um ano antes conseguiu o terceiro lugar na corrida.

Maverick Viñales:

“Deixámos agora para trás o que aconteceu em Montmeló e continuamos a concentrar-nos no trabalho que temos pela frente. Estou a sentir-me positivo. Sabemos que Le Mans é um circuito que pode servir à nossa moto se trabalharmos bem. Na verdade, também gosto muito desta pista.

Já obtive alguns bons resultados no passado, por isso penso que podemos voltar a sair-nos bem este fim-de-semana. Mas, como sempre em Le Mans, o tempo pode ser um factor decisivo para a forma como se desenrola o fim-de-semana de corrida, especialmente agora que chegamos a este circuito muito mais tarde no ano do que é habitual. Estou curioso para ver o que lá podemos fazer”.

Valentino Rossi tem aparecido na frente das corridas ultimamente, mas passou por duas corridas consecutivas sem pontuar e sem sorte, em Misano e na Catalunha. Devido a isto, o italiano ocupa actualmente o décimo lugar na classificação geral. Contudo, ainda restam seis corridas em 2020 e um máximo de 150 pontos a ganhar, o que deixa em aberto a batalha pelo campeonato.

O “Doctor” está determinado a criar ele próprio outra oportunidade para subir ao pódio. Tradicionalmente, Rossi marca resultados competitivos no Grande Prémio de França. Ao longo da sua carreira na categoria rainha, ele obteve três vitórias em Le Mans (2002, 2005, e 2008), seis segundos lugares (2003, 2010, 2012, 2014, 2015, e 2016), e quatro terceiros lugares (2000, 2001, 2011, e 2018).

Valentino Rossi:

“Com certeza, o resultado final na Catalunha foi uma pena, mas o positivo que de lá retiramos é que somos suficientemente rápidos para lutar pelo pódio, e penso que também podemos tentar algo semelhante durante este fim-de-semana. Le Mans é uma pista que eu gosto muito, e normalmente somos competitivos lá.

O objectivo é manter o trabalho que fizemos na Catalunha e lutar novamente na frente da corrida. Faremos o nosso melhor para lutar pelo pódio. Esperemos, se não for bom, pelo menos conseguir algum tempo consistente, para podermos estar totalmente preparados para a corrida de domingo”.