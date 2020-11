MotoGP, 2020, Europa: Viñales vai ter de sair do Pitlane

Como parte da penalização da Yamaha, desta vez por ter de recorrer a um sexto motor

Além da penalização da Yamaha Monster Energy, que perde 20 pontos no campeonato de equipas, enquanto a Yamaha perde 50 no de construtores, por usar um motor com válvulas ilegais, a equipa teve de montar um sexto motor na moto de Viñales.

Isto implica que, independentemente de onde qualifique amanhã, o espanhol vai ter de sair do Pit Lane no Domingo, a penalização prevista por exceder o número limite de motores autorizado. Obviamente, o problema não se estende a Valentino Rossi em vista do número de corridas que este perdeu se traduzirem nem menor uso para os motores.

O manager da equipa, Massimo Meregalli, reconheceu que já esperava uma decisão do género, salientando que a Yamaha fizera tudo de boa fé e tinha sido apenas uma má interpretação dos regulamentos: “Dissemos sempre que o material que usámos era idêntico, embora de fabricantes diferentes. Fizemos tudo de boa-fé, trata-se de uma má interpretação dos regulamentos. Preferimos evitar usar o motor que selámos em Jerez e conseguimos gerir os outros motores até agora sem problemas”.

Meregalli também pediu desculpa a Viñales, “porque ele tem de partir das boxes e logo quando está a lutar pelo título é uma situação complicada”.

O gestor prometeu que a equipa ia fazer o melhor possível para encontrar uma boa configuração para a YZR-M1 para colocar Viñales em posição de recuperar.