MotoGP, 2020, Europa: Viñales e os azares recentes

Maverick Viñales, forçado a sair do pit lane por uma penalização por troca de motor, acabou por ter uma corrida ingrata no Grande Prémio da Europa, vindo de trás para entrar nos pontos à justa com o seu 13º

No final, o piloto da Yamaha Monster Energy comentou, resignado mas de bom humor:

“Bem, o único ponto positivo que se pode tirar disto é que as outras Yamaha também estiveram com problemas e não acabaram muito bem…

Não fui o único, e ao lembrar-me disso, mantive a calma, mas é uma de situação com que é difícil de lidar, porque o nosso nível não é muito alto e os nossos concorrentes estão muito fortes…

Vamos ter que tentar melhorar um bocado, para mim é uma grande frustração não saber porque é que a moto de repente não funciona, porque, ao fim ao cabo a única coisa que eu quero fazer é ganhar corridas e não percebemos porque é que de repente fomos de vencedores em Misano a 9º em Montmeló e 10º em Le Mans, e não sabemos porquê…

Por isso, é muito difícil de compreender e muito frustrante!”