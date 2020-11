MotoGP, 2020, Europa: Rossi vai participar

Um segundo teste negativo esta sexta-feira significa que o “Doctor” regressa à ação amanhã para o resto dos treinos

A Yamaha Monster Energy revelou que Valentino Rossi vai participar no Grande Prémio de Europa deste fim-de-semana, afinal.

O Doctor vai estar de volta à sua máquina número 46 pela primeira vez desde o Grande Prémio de França na sessão do TL3 de sábado no Circuito Ricardo Tormo.

Ontem, Quinta-feira, o italiano fez um teste que deu negativo e viajou para Valência, mas manteve-se em auto-isolamento durante toda a noite.

Esta manhã de Sexta-feira, o piloto da Yamaha Monster Energy realizou um segundo teste, de acordo com os regulamentos da FIM, que voltou a ser negativo. Os dois resultados negativos consecutivos permitem a Rossi reunir-se com o esquadrão da Yamaha e participar no restante do Grande Prémio da Europa.

A notícia, infelizmente, significa o fim da estreia do piloto substituto Garrett Gerloff na MotoGP, no entanto, a estrela das SBK sai de cabeça erguida depois de uma notável prestação em Valência.

O norte-americano, numa moto nova e desconhecida, com pneus diferentes dos a que está habituado e num novo circuito à chuva, conseguiu estar a um segundo e meio na manhã de sexta-feira e até se sentou dentro dos cinco primeiros por um breve momento durante o TL2.