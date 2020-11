MotoGP, 2020, Europa: Regulares envergonhados pelo 31 de Gerloff

O estreante da Yamaha teve de ceder o lugar ao regressado Rossi no Sábado, mas dois treinos de Sexta chegaram para brilhar

O substituto de Valentino Rossi Garrett Gerloff conhecia o circuito Ricardo Tormo apenas por vídeo jogos e sentou-se pela primeira vez num foguetão de 260 cavalos de MotoGP.

A pista estava molhada e traiçoeira, como muitos pilotos descobriram à sua custa, e comparada com uma Superbike, as possibilidades de afinação de suspensão ou electrónica de uma YZR-M1 de MotoGP são infinitas e confusas, e os pneus Michelin eram outra incógnita para o Texano de 25 anos.

Apesar disso, em Valência na sexta-feira, Gerloff embaraçou muitos dos regulares da classe, sendo por exemplo, 3 décimas mais rápido que Crutchlow na Honda LCR no primeiro treino livre, ou 1,5 segundos mais rápido do que Savadori na Aprilia no segundo.

Ficou a pairar no ar a pergunta, mais a mais com a necessidade da Dorna de criar interesse pela MotoGP nos EUA, quanto tempo demorará até alguém abarbatar o Americano para o Mundial?