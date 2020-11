MotoGP, 2020, Europa: Quartararo: “Não tenho confiança nenhuma, é uma situação frustrante”

“Tentei de tudo para melhorar, mas ontem nada funcionou. Não sei porquê, não sou o melhor na água, mas também não sou um desastre”, disse o piloto da SRT Petronas Yamaha, descontente com a sua moto e muito pouco confiante para a corrida de hoje em Valencia.

Mais uma vez na temporada, o piso molhado levou a melhor sobre Fabio Quartararo. Como nos dias chuvosos anteriores, o francês aparentou estar nervoso no paddock, não conseguindo um resultado melhor do que o 11º lugar na grelha para a primeira corrida no traçado de Cheste. “Amanhã na corrida não tenho nada a perder”, disse o francês candidato ao título de 2020 de MotoGP, nada confiante com o rendimento da sua M1.

“Acho que tentei tudo o que um piloto pode experimentar – comenta o francês amargamente – como curvar ou travar de forma diferente, mas a sensação é sempre a mesma. Muitas vezes perco a frente e a traseira, e em geral a moto move-se constantemente para onde não quero. É realmente difícil ver o que está a acontecer”.

Quartararo não encontra paz, já que no passado ele nunca teve (na MotoGP) problemas tão óbvios no molhado. “No ano passado em todas as sessões molhadas que fiz estava entre os dez primeiros, este ano em cada sessão estou entre os últimos. É uma situação frustrante e estranha, estou ciente de que não sou o piloto mais rápido na água, mas mesmo assim o que me está a acontecer é um desastre. Tenho confiança zero na moto”, disse Quartararo, atual segundo classificado no mundial, 14 pontos atrás de Joan Mir.