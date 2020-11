MotoGP, 2020, Europa: “Pole” Espargaró, Oliveira em 8º combatido

Com duas sessões seguidas ganhas pelo português, Miguel Oliveira estava à beira de um resultado histórico, exceto pelo facto de que foram resultados conseguidos no molhado e para a corrida de domingo se prevê tempo seco

No entanto, foi para a Q2 particularmente motivado, tendo passado com Zarco da Q1 anterior que dá sempre andamento extra.

Ao fim de um par de voltas de observação, Miguel salta imediatamente para sexto, lembrando que aqui se jogava a posição da grelha, mas com a pista a começar a secar as condições estava muito traiçoeiras, nalguns pontos do traçado levantando-se muita água e noutros a ver-se já uma linha seca.

Oliveira vinha para terceiro e Nakagami estava também numa volta rápida, mas que foi cancelada por exceder os limites da pista.

A seguir, Rins vinha para a frente, Oliveira já era quinto de novo e Miller aparecia agora numa volta rápida que o coloca imediatamente em segundo, com Mir também a atacar e Dovizioso em problemas sendo último do grupo de 12 .

Miguel Oliveira tem um primeiro setor muito rápido e vai tentar saltar de novo para a segunda fila da grelha, mas o seu 1:41.639 meu chega, enquanto Nakagami vem cair mesmo a dois minutos do fim da sessão e Aleix Espargaró coloca a Aprilia em 7º…

Nos últimos segundos, Oliveira melhora uma décimas mas sem subir de fila, fica em 8º mesmo assim, um excelente arranque da terceira fila da grelha amanhã!

Rins já pensava ter feito uma pole de estreia, mas Espargaró surpreendeu-o e faz a pole com 1:40.434.

MotoGP, Q2, Top 10