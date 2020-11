MotoGP, 2020, Europa: Os pensamentos de Maverick Viñales

Outro dos pilotos candidatos é Maverick Viñales. O espanhol não subiu ao pódio em MotorLand e perdeu terreno para Mir, mas bateu Quartararo nas duas corridas

Viñales também está de bom humor em Valência, exibindo um novo esquema de capacete, e apesar de ter terminado em 7º em Teruel. No entanto, lições foram aprendidas e o espanhol estava de bom humor.

“Para mim e para nós as duas últimas corridas não têm sido más, honestamente. Levámos alguns pontos para o Campeonato, o que é bom. Também cometemos muitos erros, por isso entendemos muitas coisas nas últimas três corridas”, disse Viñales. “Agora temos três corridas em que podemos desfrutar muito, é uma pista que adoro e também Portimão é uma pista de que eu gosto!”

“Temos três fins de semana onde podemos fazer tudo muito bem. O potencial da moto está lá, o Franco fez um grande trabalho em Alcañiz, e isso dá-nos muita energia positiva para vir aqui a Valência e fazer uma boa performance. Ganhámos este ano, sabemos como fazê-lo, por isso temos de pôr tudo em linha e dar uma boa volta. É importante para nós ter alguma consistência, as primeiras quatro voltas em Aragón foram muito boas, mas depois disso foi um pesadelo. Não podia andar na moto e foi muito difícil. Por isso, temos de compreender o que causou isso e temos de trabalhar. Espero que a equipa tenha algo em que trabalhar e que nos dê uma sensação extra para sermos competitivos aqui em Valência.”

E só há uma coisa que Viñales quer este fim de semana: bater Mir e Quartararo. “Acho que a nossa estratégia é muito clara: terminar à frente daqueles dois. Essa será a principal estratégia para colmatar a diferença no campeonato. Com certeza não será fácil, mas queremos colocar tudo no nível máximo para terminar à frente deles.”