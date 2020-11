MotoGP, 2020, Europa: Os pensamentos de Joan Mir

Três corridas, seis pilotos, 32 pontos. Os seis líderes na corrida ao título de MotoGP falaram antes da primeira de três corridas decisivas do Campeonato, o Grande Prémio da Europa. Como se sente o líder Mir? Está a sentir a pressão?

Na Conferência de Imprensa de pré-evento do Grande Prémio da Europa, o líder do Campeonato do Mundo de MotoGP, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) juntou-se aos seus cinco principais concorrentes e partilhou os seus pensamentos.

Mir tem uma vantagem de 14 pontos e admite que agora há mais pressão, mas o espanhol está apenas focado em si e nas suas sensações na moto.

“Sim, com certeza, hei-de sentir um pouco mais de pressão porque o Campeonato está a amadurecer, por isso cada um de nós sente que vai acabar em breve. Aproveitando o momento, veremos qual a posição em que terminaremos no domingo. Estou confiante em fazer um bom trabalho, dando os meus 100% e no final veremos onde estamos”, comentou a estrela da Suzuki.

“Honestamente, não me importo com os outros, só me preocuparia com as minhas sensações. É algo que tenho o suficiente, tenho uma grande sensação na moto e luto a 100% todos os fins de semana e no final estamos nesta posição, com três corridas ainda por fazer, o que não é uma má posição. É importante continuar assim. Com certeza podemos ver que há muitos candidatos ao título, mais do que o normal, mas é o que é. Eu não me importo com os outros, eu importo-me em ter a sensação correta com a moto!”