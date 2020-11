MotoGP, 2020, Europa: Oliveira, tão perto em sessão liderada por Zarco

Foi uma situação ingrata, a verificada no Treino Livre 3, com Miguel Oliveira a fazer uma sessão extraordinária, começando por andar em quarto

Miguel reagiu perante a liderança inicial de Bradl, Zarco e Dovizioso, e depois, foi melhorando para liderar mesma a sessão a 20 minutos do final durante alguns minutos, baixando novamente para quinto perante os ataques de Viñales, Crutchlow e Nakagami, as Honda mais uma vez em forma

Mesmo acabando por baixar para sexto, isso seria normalmente suficiente para qualificar o português da KTM Tech3 automaticamente, mas como perante a continuação da chuva hoje, os tempos não baixaram em relação à sessão de ontem à tarde, no agregado Oliveira não qualificou automaticamente e terá mesmo que ir à Q1.

No evento foi Johann Zarco que acabou à frente com o tempo de 1:40.007 a traduzir as condições ainda molhadas, seguido de Maverick Viñales que fez uma boa exibição enquanto Quartararo ainda se queixava de falta de sensação da sua moto e Rossi voltou em grande também, terminando em oitavo e mostrando muita confiança após perder os treinos sexta-feira…

MotoGP, TL3, Top 10