MotoGP, 2020, Europa: Oliveira reflete num bom resultado

Após a incógnita de correr a seco numa pista onde só se treinou à chuva, Oliveira considerou 5º um excelente resultado

“Estou feliz com o resultado desta corrida, (…) porque não sabíamos o que íamos encontrar.”

A partir de 8º para a 12ª ronda da temporada, Miguel Oliveira, da KTM Red Bull Tech3, saiu muito bem da linha de meta.

Através do caos das primeiras curvas, passou dois pilotos para concluir a primeira volta no quinto lugar.

Na segunda volta, fez outra posição e instalado em 4º, foi apresentando um ritmo forte e consistente ao longo da primeira metade da corrida.

Logo na volta 15, foi apanhado novamente por Nakagami, mas ainda assim lutou até ao final da corrida para manter o seu ritmo fantástico.

No final, o português conseguiu levar para casa um grande quinto lugar, o que o deixa confortável ao garantir o 10º lugar na pontuação do Mundial de MotoGP, a 2 pontos do 9º de Jack Miller, antes das duas últimas corridas de 2020.

“Estou feliz com o resultado desta corrida. Como só treinámos no molhado, estávamos um pouco assustados, porque não sabíamos o que íamos encontrar. Acho que a estratégia no “Warm Up” valeu a pena na corrida. Conseguimos ter um bom equilíbrio na moto e um bom cenário. Infelizmente, não consegui manter o ritmo das primeiras sete, oito voltas até ao fim.

Comecei a debater-me muito para ter uma boa transferência de potência na moto e para carregar o pneu dianteiro e traseiro. Depois de alguns momentos quase a cair, decidi acalmar-me e levar a moto até ao fim, ainda fazer uma boa corrida e marcar pontos decentes para a equipa.”