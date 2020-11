MotoGP, 2020, Europa: Oliveira à frente do TL4

Oliveira esteve soberbo liderando no fim do TL4, que não conta para a qualificação, mas o coloca em boa posição a seguir…

Os céus abriram para o quarto treino livre em Valência, com a liderança inicial de Danilo Petrucci sobre Morbidelli e Espargaró a ser contrariada minutos depois por Miller e Zarco.

Enquanto Zarco viria a cair pouco depois, com Oliveira a andar na altura em 11º Miller permaneceria à frente seguido de Bagnaia e Oliveira ascendia, a 10 minutos do final, ao Top 10, entrando em oitavo na sessão observada a partir da box por Gerloff, o substituto de Rossi que andava em 11º

Logo a seguir, Miguel Oliveira força o andamento para saltar para 4º, apenas a duas décimas do tempo rápido de Jack Miller, que continuava a comandar.

Miguel Oliveira era já o piloto mais rápido com o pneu de chuva intermédio na traseira.

Dovizioso, apenas em 14º, fazia um ataque aos tempos que poderia colocá-lo no comando e com Miller e Bagnaia, três Ducati nos primeiros três lugares, e de facto inicialmente foi para 4º, fazendo Oliveira descer uma posição.

A seis minutos do fim, queda para Viñales, na mesma curva 5 que já vitimara Zarco.

Oliveira atacava para melhorar para ficar a uma décima do tempo de Miller, antes de ir mesmo para o topo da sessão a quatro minutos do fim, que liderou com o seu 1:41.573… bom sinal para a Q1 a seguir!

MotoGP, TL4, Top 10