MotoGP, 2020, Europa: Oliveira 8º em TL1 liderado por Miller de fio a pavio

Com a sensação de Gerloff a substituir Valentino Rossi na Yamaha Monster, as MotoGP foram para o seu treino à chuva com Joan Mir dos primeiros a sair em pista

A liderança foi logo de Jack Miller, nos primeiros minutos seguido de Pol Espargaró e Danilo Petrucci.

Algum tempo depois, já era Morbidelli em segundo com Bradl a aparecer em terceiro e Miguel Oliveira em sétimo.

Entretanto o recém-chegado Gerloff era 8º de 20 pilotos.

Pouco depois, porém, Alex Márquez chegava a quarto mas caia a seguir e Oliveira andava momentaneamente em sexto.

Após apenas oito voltas, a sensação Gerloff já era 14º no molhado, à frente de Mir e Quartararo, antes que Bagnaia viesse cair na curva dois e Zarco saltava para 4º, baixando Oliveira para 8º a 5 minutos do final. Quartararo não conseguia guiar a sua moto nas condições chuvosas e era último!

Miller acabou mesmo à frente de uma sessão que liderou o tempo todo, com uma melhor crono final e 1:42.063…

MotoGP, TL1, Top 10