MotoGP, 2020, Europa: Garrett Gerloff faz os livres de hoje em vez de Rossi

Valentino Rossi terá o resultado do seu segundo teste de PCR na sexta-feira à noite e o americano tomará o seu lugar entretanto nos Treinos Livres do GP da Europa

Garrett Gerloff já está em pista numa Valência molhada com a Yamaha Monster Energy M1 de Rossi.

A equipa anunciara minutos antes que o Americano vai participar nas sessões livres de MotoGP esta sexta-feira no Grande Prémio da Europa, enquanto Valentino Rossi aguarda pelo resultado do teste que fez esta manhã, que será revelado só esta noite.

Após um resultado negativo do teste de PCR obtido na quinta-feira, 5 de Novembro, Valentino Rossi rumou a Valência, Espanha.

Esta manhã de sexta-feira fez outro teste de acordo com os requisitos da FIM. Caso o italiano volte a testar negativo, participará no Grande Prémio de Europa deste fim de semana a partir do TL3 de amanhã.

No entanto, enquanto The Doctor aguarda os resultados do teste, Gerloff, estrela do Mundial de SBK, tem a oportunidade de fazer a sua estreia no MotoGP e tornar-se o primeiro americano a andar na classe rainha desde o falecido, grande Nicky Hayden em 2016.