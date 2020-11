MotoGP, 2020, Europa: Espargaró motivado para a vitória

O Espanhol da KTM Red Bull fez a pole, só para ver o jogo mudar com a chegada do tempo seco

Pol tinha isto a dizer depois do Warm Up que deixou a Suzuki no topo:

“Vai ser uma corrida muito difícil, as Ducati no seco funcionam muito bem, são muito rápidas!”

“De qualquer modo, sabemos como podemos ser rápidos aqui, tivemos uma boa sessão de qualificação, e no Warm Up com quinto, vimos que a moto também está a funcionar no seco, por isso, vou aproveitar sair da Pole e vou dar o meu melhor…!”