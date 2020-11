MotoGP, 2020, Europa: Dixit Oliveira: “Poderia ter sido melhor mas estou satisfeito”

Miguel Oliveira, da Red Bull KTM Tech3, teve um desempenho forte nas sessões de treino e qualificação de hoje no Grande Prémio de Europa, que foram mais uma vez determinados pelas condições meteorológicas. Após o ‘chuveiro’ desta manhã, p TL3 teve lugar em alcatrão molhado, pelo que os português foi obrigado a passar pelo Q1 esta tarde.

Dominou o Treino Livre 4 com o tempo global mais rápido para se dirigir para a Qualificação cheio de confiança, embora o Circuito Ricardo Tormo ainda estivesse bastante molhado após a chuva ter regressado por volta da hora de almoço. Numa pista de secagem lenta, Oliveira encabeçou o Q1 com um tempo impressionante de 1’40,771 para avançar para o Q2. Na última sessão do dia não conseguiu repetir este seu melhor tempo de volta, mas mesmo assim terminou em oitavo, o que significa que irá para a 12ª corrida de 2020 a partir da terceira fila, amanhã, quando as luzes vermelhas se apagarem às 14h00 horas locais – 13h00 de Portugal continental.

Miguel Oliveira

8º, 1’41,328

“Foi um bom dia. Estou satisfeito com todas as sessões. Fui rápido desde o primeiro momento da manhã e obviamente estou contente com o resultado do TL4 e Q1. Poderia ter sido ligeiramente melhor no Q2, mas penso que no geral podemos estar verdadeiramente satisfeitos com a oitava posição de partida para a corrida de amanhã”.