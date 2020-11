MotoGP, 2020, Europa: Dez factos antes da corrida

Foi um sábado intrigante no Grande Prémio de Europa, antes de um importante confronto de domingo em Valência, por exemplo, é o primeiro Grande Prémio em que Fabio Quartararo se qualifica fora do top 10 em MotoGP

No sábado, no Grande Prémio de Europa, Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory Racing) conquistou a sua segunda pole position da temporada num Q2 molhado que suscitou algumas surpresas.

Domingo em Valência, sem chuva, tudo se prepara para ser um dia em cheio para uma das corridas mais importante da temporada até agora, como se vê em 10 estatísticas que surgiram da qualificação:

1. Pol Espargaró qualificou-se pela segunda vez na pole position em MotoGP, juntamente com a Estíria este ano, quando conquistou a sua primeira pole, bem como a primeira pole da KTM na classe rainha. Espargaró subiu ao seu primeiro pódio no MotoGP em Valência em 2018, que também foi o primeiro para a KTM na classe.

2. No pódio nas duas últimas corridas, Alex Rins (Suzuki Ecstar) qualificou-se em segundo lugar, igualando a sua melhor qualificação em MotoGP de Valência de 2018, prova que o viu terminar em segundo lugar. Esta é apenas a sua quarta primeira linha da classe, juntamente com Valência 2018, Assen 2019 e Teruel este ano.

3. Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu) alinha em 3º para a sua terceira primeira linha de MotoGP, juntamente com a Estíria e Teruel este ano. Esta é a quinta primeira linha da Honda esta temporada, juntamente com Marc Márquez em Espanha e Cal Crutchlow em Aragón, bem como as duas de Nakagami.

4. Depois de passar pela Q1, Johann Zarco (Ducati Esponsorama) é o quarto e melhor piloto da Ducati na qualificação. Este é o seu melhor resultado de qualificação desde que foi o terceiro na Estíria no início deste ano, embora tenha começado do pitlane- como Viñales terá de fazer hoje.

5. Esta é apenas a quarta vez este ano que o líder do Campeonato do Mundo Joan Mir (Suzuki Ecstar) vai partir das duas primeiras linhas. As outras? Áustria, Estíria e Aragón.

6. Aleix Espargaró (Aprilia Gresini) qualificou-se em sexto lugar e este é o melhor resultado de qualificação para um piloto da Aprilia em Valência desde a introdução do MotoGP em 2002.

7. Vencedor em Teruel, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT) qualificou-se no nono lugar como o piloto mais bem colocado da Yamaha. Esta é a pior posição de qualificação para o piloto mais bem colocado da Yamaha na grelha até agora.

8. Com Pol Espargaró, Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech3) e Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing), esta é a primeira vez que há três pilotos da KTM dentro do top 10 na qualificação em MotoGP.

9. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT), o segundo classificado do Campeonato, qualificou-se em 11º lugar. Esta é a primeira vez desde que se candidatou ao MotoGP, no início de 2019, que não conseguiu a qualificação no top 10.

10. Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy), na pole aqui em 2018, qualificou-se em 15º lugar, naquela que é a sua pior qualificação desde que mudou para o MotoGP em 2015. No entanto, partirá do Pitlane depois da sua penalização por mudar de motor.