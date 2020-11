MotoGP, 2020, Europa: Análise: Pol na pole, Oliveira 8º e Rossi 17º

O asfalto molhado não parou o show em Valência com os pilotos da MotoGP a desencadearem uma verdadeira tempestade de spray em voltas rápidas. Pol, Rins e Nakagami partem da primeira linha amanhã, Miguel Oliveira sai da terceira fila com Morbidelli e Miller.

Se o mau tempo poderia ser o mestre neste dia de qualificação, os pilotos da classe rainha não resistiram ao ataque de Pol Espargarò, que depois de uma luta apertada com Alex Rins foi fazer a pole position graças a uma volta assinada em 1’40.434.

KTM à frente da Suzuki

Para assinar a pole position, o piloto da KTM Pol Espargarò conseguiu colocar a sua moto na frente de um insidioso Alex Rins que começará amanhã a partir da segunda posição (+0,041). Aos dois espanhóis junta-se na primeira linha o japonês da LCR Honda Takaaki Nakagami (+0,096), que caiu numa das suas voltas rápidas.

Otimismo exagerado de Miller

Se a Ducati de Jack Miller parecia ser uma das favoritas desde o início do fim-de-semana, o australiano estava demasiado optimista. Entrou na pista quando só lhe restavam seis minutos e meio para o final da qualificação, e não conseguiu ir além do sexto lugar (+0,459). Johann Zarco (+0.143) é na grelha de partida o melhor piloto Ducati, saindo amanhã do quarto lugar, Andrea Dovizioso conseguiu assegurar o 12º lugar a custo!

Do ponto de vista do campeonato do mundo, o quinto tempo mais rápido de Joan Mir de +0,270 poderá revelar-se muito vantajoso, uma vez que o seu rival directo Fabio Quartararo, em óbvia dificuldade no molhado, conclui a sessão no 11º lugar.

Também de volta aos dez primeiros esteve Aleix Espargarò com o sétimo tempo mais rápido (+0,563). Miguel Oliveria alcançou o oitavo tempo (+0,894) na frente de Franco Morbidelli com o nono tempo (+1,123) e de Brad Binder com o décimo registo (+1,134) na sessão.

Regresso difícil de Rossi

Regressando apenas hoje no TL3, Valentino Rossi não conseguiu um tempo para subir diretamente ao Q2. O italiano terminou a sua qualificação no 17º lugar na grelha, mas pior do que ele esteve o seu companheiro de equipa Maverick Vinales – que embora destinado a partir do pit lane devido à penalização de motores na Yamaha – levou para casa um mero 21º tempo no Q2. Vida difícil portanto para a Yamaha na corrida de amanhã.