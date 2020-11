MotoGP, 2020, Europa: Aleix Espargaró penalizado com três lugares na grelha

O piloto da Aprilia Gresini não respeitou a bandeira azul ao sair do Pitlane na Q2, pelo que perde lugares na grelha

Aleix Espargaró, da Aprilia Racing Team, foi condenado a uma penalização de três lugares na grelha antes do Grande Prémio de Europa desta tarde, ironicamente quando tinha conseguido uma das suas melhores qualificações e da Aprilia em Valência ao terminar a Qualificação em 6º.

O espanhol foi castigado por supostamente não ter respeitado a bandeira azul ao sair do Pitlane durante a Q2 no sábado e, consequentemente, interferir com Franco Morbidelli, da Yamaha Petronas SRT.

Por isso, Jack Miller, da Pramac Racing, vai agora saltar para a segunda linha da grelha e partir em sexto no circuito Ricardo Tormo, em Valência, com Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech3) agora na frente da terceira linha à frente de Morbidelli e Espargaró.