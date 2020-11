MotoGP, 2020, Europa: A grelha define-se para 2021

A duas corridas do final de 2020, a grelha para 2021 está praticamente toda definida

As coisas ficam mais perto de estarem todas definidas com a recente confirmação de Enea Bastianini e Luca Marini na Ducati Avintia. Igualmente confirmado estava o alinhamento da Honda LCR com Alex Márquez e Takaaki Nakagami e, claro com Zarco confirmado ao lado de Martin na Ducati Pramac, fica apenas um lugar na grelha por preencher, o da Aprilia ao lado de Aleix Espargaró.

Para esse lugar alvitram-se hipóteses desde Lorenzo e Crutchlow a Andrea Dovizioso, pelo que muito pode ainda acontecer com este último lugar na grelha… e aonde encaixaria a sensação Gerloff de viesse para a MotoGP?