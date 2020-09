MotoGP, 2020, Barcelona:Q2 perfeita para a Yamaha Petronas, Oliveira 12º

Uma fila da frente toda Yamaha viu Rossi ascender a terceiro, ao lado do seu substituto Quartararo e do futuro colega Morbidelli

A Q2 de MotoGP produziu uma sessão perfeita para a Yamaha Petronas, com os seus “três” pilotos a monopolizarem a primeira fila, já que Franco Morbidelli fez a pole com 1:38.798 e Fábio Quartararo ficou a seguir a duas décimas, com o mais o novo recruta da equipa, Valentino Rossi, a completar a primeira fila em terceiro.

Jack Miller, vindo com muito ritmo da Q1, consegui ficar em 4º à frente de Maverick Viñales, e partilhará a segunda fila com Johann Zarco.

Miguel Oliveira, mais uma vez em aparentes problemas com a aderência neste traçado, acabou por ficar em último em 12º ,que mesmo assim ainda lhe garante a quarta fila da grelha ao lado de Takaaki Nakagami e Brad Binder.