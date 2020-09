MotoGP, 2020, Barcelona: Quartararo lidera TL1 com Oliveira 10º…

Com Fábio Quartararo a liderar mais uma vez o primeiro treino livre à frente de mais duas Yamaha, de Viñales e Morbidelli, Joan Mir, que ia pela quinta posição foi protagonista de uma queda a meio do treino, que no entanto não impediu o seu colega de equipa Alex Rins de ir para quarta posição.

Um pouco mais atrás, Miguel Oliveira estava nos primeiros oito, com uma série de idas à boxe a nove minutos do final para tentativas de última hora em pneus macios.

Viñales aproximava-se do 1:40.972 de Fábio Quartararo e Joan Mir voltava ao ataque, indo para segundo enquanto o regressado Crutchlow e Rossi relegavam Oliveira para 10º…

A 2 minutos do final, foi a vez de Dovizioso atacar na Ducati, indo para segundo, e Viñales teve uma volta cancelada por limites da pista, sem bater a nova volta rápida de Quartararo de 1:40.431, com 3 marcas à frente, Yamaha, Ducati e Suzuki…

Oliveira estava na boxe quando a bandeira conclui a sessão e manteve o 10º lugar a 1,161 s da frente…

MotoGP, TL1, Top 10