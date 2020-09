MotoGP, 2020, Barcelona: Valentino Rossi anuncia 2021 este fim-de-semana

No que deve ser o segredo mais mal guardado do Paddock, só falta mesmo a confirmação oficial de que Valentino Rossi vai disputar a sua 16ª temporada pela Yamaha Petronas em 2021.

Há poucos dias, a equipa da Yamaha Petronas anunciou que Valentino Rossi confirmaria hoje quinta-feira a sua prorrogação de contrato com a Yamaha e a sua mudança para a equipa satélite da Malásia. Como, porém, eram precisas mais algumas assinaturas, o anúncio foi adiado para o fim-de-semana.

“Este é um acordo com três partes, a equipa Petronas, a Yamaha e Valentino”, disse Lin Larvis, diretor-geral da Yamaha Motor Racing, em Julho. “Todos os detalhes são examinados por advogados no Japão, na Malásia e de novo no Japão. Isto levou a atrasos.”

Pelo lado de Rossi só faltava definir quantos dos seus leais técnicos, que o acompanham há anos, mudariam para a Petronas. Durante os últimos 15 anos, Rossi fez parte da equipa de fábrica da Yamaha MotoGP, com a qual conquistou 56 vitórias.

A colaboração começou em 2004, e só em 2011 e 2012 Rossi esteve de fora, quando andou na Ducati durante dois anos. O “Doctor” venceu os Mundiais de 2004, 2005, 2008 e 2009 pela Yamaha, e celebrou a sua última vitória em GP em 25 de Junho de 2017, em Assen.