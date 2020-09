MotoGP, 2020, Barcelona: Quartararo cai, mas fica à frente

Fábio Quartararo caiu nas temperaturas baixas do Warm Up de Barcelona, mas acabou mesmo assim à frente seguido de Nakagami e Rossi

O Francês da Yamaha Petronas liderou desde o princípio, seguido de Rossi, Morbidelli e Petrucci inicialmente.

De repente, Crutchlow fez a surpresa ao saltar para terceiro coma Honda da LCR, mas logo a seguir eram 3 Yamaha de novo à frente, com Quartararo, Rossi e Morbidelli.

Mesmo com uma entrada na gravilha e queda a seis minutos do final, Quartararo permaneceu o mais rápido, com 1:41.390, seguido à última hora por Nakagami a 180 milésimas e com Miguel Oliveira num inconclusivo 15º a 650 milésimas da frente, com Mir, Viñales, Zarco, Bagnaia e Aleix Espargaró também no Top 10.

MotoGP, Warm Up, Top 10