MotoGP, 2020, Barcelona: Oliveira desiludido com retrocesso

Depois de, no treino livre da manhã, ter conseguido acabar à justa no top 10, após ter andado muito tempo em 6º e 7º acabando a 1,161 segundos da volta mais rápida de Quartararo, Miguel Oliveira não estava, naturalmente, satisfeito com os resultados do Treino Livre 2, que o deixou afundado na classificação em 16º, ainda por cima a 1,239s de Morbidelli, ainda mais longe da frente, e teve isto a dizer:

“Foi um primeiro dia complicado, aqui em Barcelona…

Sabíamos de antemão que este traçado não tem um nível de aderência muito elevado, mas ao mesmo tempo não esperávamos encontrar tantas dificuldades. A equipa apresentou algumas soluções para o segundo treino, mas acabaram por não ser nada produtivas, portanto, ainda temos amanhã para trabalhar e analisar os dados, de forma a fazer um bom treino livre 3…”