MotoGP, 2020, Barcelona: Danilo Petrucci nega culpa no acidente de Zarco

Andrea Dovizioso, piloto de fábrica da Ducati, foi eliminado no GP da Catalunha por Johann Zarco, que caiu depois de um movimento brusco de Danilo Petrucci.

A queda de Andrea Dovizioso na segunda curva após o início do GP da Catalunha provocou um acalorado debate em fóruns de fãs em todo o mundo. O italiano tinha sido abalroado, uma vez mais, pelo seu colega da Ducati Johann Zarco, mas desta parece mesmo que Zarco também não teve culpa da queda que custou a Dovizioso 3 lugares no campeonato.

Observando cuidadosamente as imagens vídeo, vê-se que a queda do francês foi precedida por um momento entre Pol Espargaró e Danilo Petrucci, que se desviou de repente, provocando a reação de Zarco que levou à queda.

A moto caída chocou com Dovizioso, que foi ao chão também e disse adeus à liderança do campeonato… “Analisámos os dados em detalhe, acho que não sou o culpado pelo acidente”, disse Petrucci. “Pol Espargaró travou à minha frente e a minha roda dianteira tocou-lhe na roda traseira. Então o Johann travou também e caiu. Lamento a queda, posso ter contribuído para isso, mas não vejo como possa ser culpado. Quase caí a tentar não travar.”

Johann Zarco, por sua vez, declarou: “Foi um dia muito triste, até estava a ter um fim-de-semana decente até ali, mas fazer cair um colega da Ducati, que ainda por cima luta pelo Mundial, foi terrível… Mas com o movimento do Petrucci, não sei, por reflexo devo ter travado e caí… Embora ache que, se não tivesse travado, tinha colidido com a roda traseira dele e o resultado tinha sido o mesmo!”

Andrea Dovizioso, uma vez acalmado, foi o mais filosófico, dizeno que não ia “culpar um colega” e descrevendo a coisa toda como “um incidente de corrida que não é culpa de ninguém”